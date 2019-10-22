Фаворитка "Танців з зірками 2019" сообщила о смерти близкого человека

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о семейной утрате.

Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и участница проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова сообщила поклонникам о тяжелой утрате. Во вторник, 22 октября ушел из жизни ее дедушка.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Участники шоу показали свои детские снимки

О смерти близкого человека спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Анна опубликовала совместное фото с дедушкой и дополнила его трогательной подписью. Звезда призналась, что только после этой потери переоценила жизненные ценности.

Отметим, что на снимке с дедушкой гимнастка разместила эмоджи в виде сердечка, которым, скорее всего, скрыла лицо своего сына.

“Сегодня ушёл из жизни мой герой, мой любимый дедушка... Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких??!! Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных !!! Важнее этого нет ничего“, - написала Ризатдинова.

Напомним, ранее о потере родного человека сообщила украинская певица Ирина Билык.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.