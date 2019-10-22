Фаворитка "Танців з зірками 2019" сообщила о смерти близкого человека
Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и участница проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова сообщила поклонникам о тяжелой утрате. Во вторник, 22 октября ушел из жизни ее дедушка.
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О смерти близкого человека спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Анна опубликовала совместное фото с дедушкой и дополнила его трогательной подписью. Звезда призналась, что только после этой потери переоценила жизненные ценности.
Отметим, что на снимке с дедушкой гимнастка разместила эмоджи в виде сердечка, которым, скорее всего, скрыла лицо своего сына.
“Сегодня ушёл из жизни мой герой, мой любимый дедушка... Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких??!! Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных !!! Важнее этого нет ничего“, - написала Ризатдинова.
Сегодня ушёл из жизни мой герой , мой любимый дедушка ... Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких??!! Я счастлива , что он смотрел Олимпийские Игры , и успел увидеть меня на главном паркете страны 🙏🏼 дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных !!! Важнее этого нет ничего ❤️
Напомним, ранее о потере родного человека сообщила украинская певица Ирина Билык.
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