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Фаворитка "Танців з зірками 2019" сообщила о смерти близкого человека

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Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о семейной утрате.
Фаворитка "Танців з зірками 2019" сообщила о смерти близкого человека
Фаворитка "Танців з зірками 2019" сообщила о смерти близкого человека
instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр и участница проекта “Танці з зірками 2019“ Анна Ризатдинова сообщила поклонникам о тяжелой утрате. Во вторник, 22 октября ушел из жизни ее дедушка.

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О смерти близкого человека спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Анна опубликовала совместное фото с дедушкой и дополнила его трогательной подписью. Звезда призналась, что только после этой потери переоценила жизненные ценности.

Отметим, что на снимке с дедушкой гимнастка разместила эмоджи в виде сердечка, которым, скорее всего, скрыла лицо своего сына.

“Сегодня ушёл из жизни мой герой, мой любимый дедушка... Почему в жизни происходит такая переоценка ценностей только после потери близких??!! Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня! Обнимите своих родных !!! Важнее этого нет ничего“, - написала Ризатдинова.

Напомним, ранее о потере родного человека сообщила украинская певица Ирина Билык.

 

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Теги: Танці з зірками 2019, Анна Ризатдинова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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