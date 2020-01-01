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Нацотбор на Евровидение 2020: Зрителям предложили выбрать состав жюри

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Зрители получили возможность самим выбрать судей Национального отбора Украины на "Евровидение 2020".
Нацотбор на Евровидение 2020: Зрителям предложили выбрать состав жюри
Нацотбор на Евровидение 2020: Зрителям предложили выбрать состав жюри
facebook.com/eurovision.evrobachennya

В среду, 16 октября, телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили о начале приема анкет на участие в Национальном отборе на Евровидение-2020. Но, как выяснилось, организаторы решили провести отбор не только среди конкурсантов, но и среди членов жюри.

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На странице Нацотбора в Facebook представители телеканалов сообщили, что в этом году зрители смогут сами выбрать состав жюри путем голосования на сайте СТБ. Претендентами на судейское кресло стали Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник.

“Всім, всім, всім, хто хотів змінити склад журі Національного відбору до Євробачення“ Ваша мрія здійснилася! Цього року організатори вирішили провести відбір не лише конкурсантів, але й суддів. Серед претендентів уже добре відомі нам Андрій Данилко, Джамала, Євген Філатов, а також Настя Каменських, Ігор Кондратюк, Оля Полякова, Дмитро Шуров, MELOVIN та (плачте усі вовчиці) Олег Винник“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее представительница Украины на “Детском Евровидении 2019“ выпустила клип на конкурсную песню.

 

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Теги: Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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