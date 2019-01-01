Вышел первый официальный трейлер комедии "Скажене Весілля 2"

Сиквел киноленты "Скажене весілля" выйдет 25 декабря.

В Сети опубликовали первый официальный трейлер продолжения самой популярной украинской комедии 2018 года “Скажене Весілля 2“. Ролик появился на официальном YouTube-канале фильма.

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В видео можно услышать саундтрек к киноленте, которой группа MOZGI выпустила неделю назад. Трек получил название “СВ2“. Продюсером картины и исполнителем роли Назария Запухляка стал Юрий Горбунов.

“Події нового фільму відбуваються через рік після “Скаженого Весілля“. ЩЕ один сюрприз, ЩЕ одна донька, та ЩЕ одне #СкаженеВесілля чекає на улюблених героїв. Погоня, новий зять, Назарій Запухляк, отець Євлампій, монахи, зірковий каст, багато скажених пригод та ще більше якісного українського гумору!“, - говорится в описании к трейлеру.

Отметим, что съемки фильма “Скажене весілля“ закончились в начале октября 2019 года. Премьера фильма состоится 25 декабря.

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