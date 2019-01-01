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Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании: впечатляющий рейтинг

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Британские СМИ подсчитали доходы членов королевской семьи.
Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании: впечатляющий рейтинг
Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании: впечатляющий рейтинг
instagram.com/theroyalfamily

Известное британское издание The Sun составило рейтинг самых богатых членов королевской семьи Великобритании. В топ-11 вошли королева Елизавета II, ее муж Филипп, сыновья Чарльз, Эндрю, Эдвард, внуки Уильям, Гарри, Зара, Евгения и Беатрис. Также в рейтинг попали Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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Отметим, что в топе богатейших представителем монаршей семьи Великобритании отсутствует единственная дочь Елизаветы II Анна с мужем Тимоти Лоуренсом и сыном Питером Филиппсом, а также супруга принца Эдварда Софи.

Так, по данным издания, первую строчку занимает королева Елизавета II. Второе место у принца Чарльза. А вот его сыновья, принц Уильям и принц Гарри разделили шестую позицию. Жена Уильяма, Кейт Миддлтон оказалась богаче супруги Гарри, Меган Маркл.

Самые богатые члены королевской семьи Великобритании: 

  1. Королева Елизавета II - 1,6 млрд фунтов (более 51 млрд грн).
  2. Старший сын королевы, принц Чарльз - 100 млн фунтов (около 3,2 млрд грн).
  3. Второй сын королевы, принц Эндрю - 57 млн фунтов (около 1,8 млрд грн).
  4. Муж Елизаветы II, принц Филипп - 44 млн фунтов (около 1,4 млрд грн).
  5. Младший сын Елизаветы II, принц Эдвард - 35 млн фунтов (около 1,1 млрд грн).
  6. Принц Гарри и принц Уильям (внуки Елизаветы II и сыновья принца Чарльза) – по 30 млн фунтов (966 млн грн).
  7. Зара Филлипс (внучка Елизаветы II и дочь принцессы Анны) - 15 млн фунтов (483 млн грн).
  8. Кейт Миддлтон (жена принца Уильяма) - 8 млн фунтов (257 млн грн).
  9. Меган Маркл (жена принца Гарри) - 6 млн фунтов (193 млн грн).
  10. Принцесса Беатрис (внучка Елизаветы II и старшая дочь принца Эндрю) - 3,9 млн фунтов (125 млн грн).
  11. Принцесса Евгения (внучка Елизаветы II и младшая дочь принца Эндрю) - 3,8 млн фунтов (122 млн грн).

Напомним, ранее принцеса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером.

 

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Теги: королевская семья Британии, самые богатые, рейтинг самых богатых
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Источник: Ivonа bigmir)net

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