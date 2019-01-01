Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании: впечатляющий рейтинг

Британские СМИ подсчитали доходы членов королевской семьи.

Известное британское издание The Sun составило рейтинг самых богатых членов королевской семьи Великобритании. В топ-11 вошли королева Елизавета II, ее муж Филипп, сыновья Чарльз, Эндрю, Эдвард, внуки Уильям, Гарри, Зара, Евгения и Беатрис. Также в рейтинг попали Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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Отметим, что в топе богатейших представителем монаршей семьи Великобритании отсутствует единственная дочь Елизаветы II Анна с мужем Тимоти Лоуренсом и сыном Питером Филиппсом, а также супруга принца Эдварда Софи.

Так, по данным издания, первую строчку занимает королева Елизавета II. Второе место у принца Чарльза. А вот его сыновья, принц Уильям и принц Гарри разделили шестую позицию. Жена Уильяма, Кейт Миддлтон оказалась богаче супруги Гарри, Меган Маркл.

Самые богатые члены королевской семьи Великобритании:

Королева Елизавета II - 1,6 млрд фунтов (более 51 млрд грн). Старший сын королевы, принц Чарльз - 100 млн фунтов (около 3,2 млрд грн). Второй сын королевы, принц Эндрю - 57 млн фунтов (около 1,8 млрд грн). Муж Елизаветы II, принц Филипп - 44 млн фунтов (около 1,4 млрд грн). Младший сын Елизаветы II, принц Эдвард - 35 млн фунтов (около 1,1 млрд грн). Принц Гарри и принц Уильям (внуки Елизаветы II и сыновья принца Чарльза) – по 30 млн фунтов (966 млн грн). Зара Филлипс (внучка Елизаветы II и дочь принцессы Анны) - 15 млн фунтов (483 млн грн). Кейт Миддлтон (жена принца Уильяма) - 8 млн фунтов (257 млн грн). Меган Маркл (жена принца Гарри) - 6 млн фунтов (193 млн грн). Принцесса Беатрис (внучка Елизаветы II и старшая дочь принца Эндрю) - 3,9 млн фунтов (125 млн грн). Принцесса Евгения (внучка Елизаветы II и младшая дочь принца Эндрю) - 3,8 млн фунтов (122 млн грн).

Напомним, ранее принцеса Беатрис объявила о помолвке с итальянским миллионером.

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