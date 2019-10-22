"Міняю жінку": Как мама из Канады учила украинцев жить по-современному

Новый выпуск 14 сезона "Міняю жінку" выйдет уже сегодня, 22 октября.

Сегодня, 22 октября в 22:45, зрители канала “1+1“ увидят продолжение 14 сезона любимого реалити-шоу миллионов украинский - “Міняю жінку“.

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На этот раз телезрителей ждет международный обмен. Первая семья - эмигранты из Молдовы с этнической мамой украинкой живут в Канаде. Наталья вышла замуж за молдаванина Владимира. Сейчас женщина работает в салоне красоты парикмахером, а муж – в американо-канадской компании. Пара воспитывает двух дочерей: старшую Софию и младшую Эмму. Переезд на новый континент в начале вызвал некоторые финансовые проблемы и недоразумения в семье. Глава семьи взял на себя почти все обязанности по ведению домашнего хозяйства и немного обижен на жену за то, что она недостаточно уделяет времени детям, как мама.

Вторая семья из Харьковской области из Малой Даниловки. Мама Татьяна по профессии медик, но сейчас находится в декретном отпуске. Папа Тарас – адвокат. У пары растет двое детей: старший сын Михаил и младшая дочь Майя. По мнению, Татьяны и Тараса они похожи на “итальянскую семью“. Без скандалов жить не могут, но это еще больше подогревает их чувства друг к другу. На проекте они решили найти еще больше ярких впечатлений и ощущений.

"Міняю жінку" Пресс-служба

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Первый день обмена удивил женщин. Татьяна была счастливой, что она едет в Канаду, поэтому сразу решила попробовать все по максимуму, чтобы потом не жалеть. Но «оторваться по полной» так и не удалось. Женщина не могла понять, почему за 4 года проживания в другой стране ее временная семья нигде не побывала, кроме парка и супермаркета. Так, новая мама понемногу начала выводить семью "в люди". А вот канадская гостя Наталья, дома детьми почти не занимается, обиделась на нового мужа за то, что он не доверял ей уход за восьмимесячной дочкой. Тарас, увидев, как Наталье трудно дается приготовления завтрака для детей, решил не уступать своей позиции. В конце концов новая мама решила, что это отголоски постсоветского воспитания.

При смене правил обе женщины решили на время изменить обычную жизнь семей. Татьяна предложила Владимиру стать настоящим канадцем не только на словах, но и на деле. Более того, новая мама решила помочь временному мужу побороть фобию сесть за руль после автокатастрофы. Наталья же не забыла о своем стиле жизни, поэтому предложила Тарасу помочь ей по хозяйству и приготовить завтрак для мамы.

Как закончился обмен и что из новых правил понравилось семьям, а что нет, смотрите уже сегодня в 22:45 - в реалити “Міняю жінку“ на “1+1“. Проект будет в эфире канала каждый вторник.

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко вернется в шоу “Орел и решка“.

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