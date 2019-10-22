Финал "Наречена для тата": герои реалити примут судьбоносное решение
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Уже сегодня, 22 октября в 19:00, на СТБ выйдет финальный выпуск романтического реалити “Наречена для тата“. Трое отцов одиночек примут главное решение – оставаться ли им вместе с потенциальными вторыми половинками после окончания проекта или попрощаться в этот же день. Этот выбор должны будут сделать и участницы реалити. Но прежде чем сказать друг другу самые важные слова, герои посоветуются с близкими.
Александр Кострицын познакомит Марину со своей сестрой – Светланой, мнение которой для одинокого отца очень важно.
“У меня с сестрой теплые, добрые отношения. Она знает меня очень хорошо, и я бы хотел, чтобы она узнала Марину“, – скажет Саша.
Светлана – творческий человек, как и Марина. Станет ли искусство – объединяющим фактором, или же участница не впечатлит сестру героя? Также перед принятием окончательного решения, Александр спросит совет у близкого друга.
“Либо тебе придется меняться, либо ей“, – поделится мнением товарищ.
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Кроме того, Сашу ждет откровенный разговор с сыном, который уже успел прикипеть к Марине. Но окажутся ли чувства его отца к девушке такими же теплыми, как у его ребенка? Не пропустите!
Андрей Павлюк решит высказать Наташе все тревожащие его мысли. Это и резкий тон, в котором девушка иногда разговаривает со своим сыном, и порой ее несерьезное поведение.
А вот Наташе, которая уже успела признаться Андрею в своих чувствах, захочется услышать конкретику – какой будет их совместная жизнь после окончания проекта. Взвесив плюсы и минусы, пара примет финальное решение.
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Также не гладко складывались отношения у еще одной пары – Григория Липовецкого и Виты. Девушка мечтает о рождении своих детей, а вот у героя их уже двое. Чтобы выведать дополнительную информацию о Грише и его семье, Вита пригласит на встречу его дочь – Марину.
Не пропустите выпуск, в котором решится судьба героев! Смотрите проект “Наречена для тата“ уже сегодня, 22 октября в 19:00 на СТБ!
Ранее сообщалось, что Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей.
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