Легендарной французской актрисе сегодня исполняется 76 лет.

День рождения Катрин Денев: как выглядела актриса в молодости - фото GettyImages

Сегодня, 22 октября, свой 76-й день рождения отмечает известная французская актриса театра и кино Катрин Денев.

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Знаменитая блондинка, настоящее имя которой Катрин Фабьен Дорлеак, впервые снялась в кино, когда ей было 16 лет. Дебютной картиной Денев стала комедия “Ученицы колледжа“. Всемирно известной актриса стала спустя 5 лет после каннского триумфа музыкального фильма “Шербурские зонтики“.

Французская актриса неоднократно получала приглашения на съемки в Голливуд. Но в США она преимущественно известна, как героиня роликов парфюмов и одна из вампирш из культового фильма “Голод“ (1983).

Также Катрин Денев пробовала себя в роли певицы. В 1981 году она выпустила сольный альбом “Souviens-toi de m'oublier“.

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Артистка была один раз замужем, за фотографом Дэвидом Бейли (1965-1972). У нее есть двое детей от гражданских браков: 56-летний сын Кристиан Вадим (от режиссера Роже Вадима) и 47-летняя дочь Кьяра Мастроянни (от актера Марчелло Мастроянни). Также кинозвезда имеет пять внуков.

В честь дня рождения Катрин Денев Ivona предлагает вспомнить, как именинница выглядела в молодости.

Напомним, ранее Катрин Денев посетила Одесский кинофестиваль в качестве приглашенной звезды.

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