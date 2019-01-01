Наталья Могилевская поделилась секретами расслабления

Певица Наталья Могилевская рассказала, какие ей помогают методы расслабления.

В эфире программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, известная певица Наталья Могилевская поделилась собственными секретами спокойствия и равновесия.

Читай также: Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“

Известная украинская певица, народная артистка Украины Наталья Могилевская пришла в студию программы “Ранок з Україною“ и призналась, какие методы расслабления помогают ей.

“Лучшее расслабление – это очищение! Например, вы чистите зубы, принимаете душ для тела, а надо научиться принимать душ и для ума. Ум очень сильно запутывается, поэтому нужно уметь успокоиться и погрузиться во внутрь, послушать свое сердце и пожить во внутренней красоте“, – рассказала Наталья Могилевская в эфире канала “Украина“.

Читай также: “Сексуальность, которую не скрыть“: Могилевская в красном очаровала Сеть

Кроме этого, Наталья часто медитирует, а также занимается йогой. Но признается, имеет один секрет, который не дает ей скучать пасмурной погодой.

“У меня, например, зимой нет дефицита витамина Д. Потому что, когда мне хочется и я скучаю по солнцу, я просто закрываю глаза и наблюдаю за бликами на воде – 3-5 минут каждое утро и мне вообще не бывает мрачно! Меня не смущает пасмурная погода“, – поделилась артистка.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Україна“.

Ранее Наталья Могилевская заявила, что готова создать семью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.