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Судью "Лига смеха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО

Комментариев: 3
Шоумен Сергей Сивохо получил должность советника секретаря СНБО по вопросам Донбасса.
Судью "Лига смеха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО
Судью "Лига смеха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО
instagram.com/ciboxo

Известный украинский шоумен, актер, ведущий, а с недавних пор и политик, Сергей Сивохо получил новую должность. Звезду назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Об этом сообщил сам Сивохо на своей странице в Facebook. Артист разместил в Сети фото, на котором можно рассмотреть его новое удостоверение. Судя по снимку Сергей был назначен советником секретаря СНБО в пятницу, 18 октября.

“СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!“, - написал Сивохо.

Напомним, что Сергей Сивохо баллотировался в Верховную Раду от партии Слуга народа. Он занял третье место по мажоритарном округе № 49 Донецкой области и проиграл выборы. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская прилетели в Японию с официальным визитом.

 

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Теги: Сергей Сивохо
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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крымчанин  (аноним)  21.10.2019, 17:54
Оценка:  0
крымчанин
Как стыдно мне за Украину,
Страну пиндосовских рабов,
Страну, где каждая скотина
Служить бандеровцам готов.

Страну с протянутой рукою,
Что вопрошает — кто подаст?
Страну, где новые герои —
Бандит, нацист и педераст..
WTF2_eбy_в_рот    21.10.2019, 17:41
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
хyило жирножопoе.... тварь, в Донецке тебя завафлили, съебал в рагулию. там тебя бандеровцы отвафлят, ты им тоже не свой. везде дырявый. такие они, предатели.....
Андрей_и_Богдан    21.10.2019, 17:38
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Уж он насоветует... СпеСиалист
Уже всех клоВанов пристроили?
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