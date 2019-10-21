Судью "Лига смеха" Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО

Шоумен Сергей Сивохо получил должность советника секретаря СНБО по вопросам Донбасса.

Известный украинский шоумен, актер, ведущий, а с недавних пор и политик, Сергей Сивохо получил новую должность. Звезду назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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Об этом сообщил сам Сивохо на своей странице в Facebook. Артист разместил в Сети фото, на котором можно рассмотреть его новое удостоверение. Судя по снимку Сергей был назначен советником секретаря СНБО в пятницу, 18 октября.

“СНБО. Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!“, - написал Сивохо.

Напомним, что Сергей Сивохо баллотировался в Верховную Раду от партии Слуга народа. Он занял третье место по мажоритарном округе № 49 Донецкой области и проиграл выборы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская прилетели в Японию с официальным визитом.

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