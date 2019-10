Чем поразил 9 эфир самого популярного танцевального шоу .

"Танці з зірками": Выступления с детьми, самба от Чапкиса и хип-хоп от Екатерины Кухар Пресс-служба

Девятый эфир "Танців з зірками", который состоялся 20 октября на канале "1+1", запомнился трогательными выступлениями участников с детьми, мастер-классом по самбе от судьи проекта Григория Чапкиса, неожиданным хип-хопом от Екатерины Кухар и драматическим "Танцем за жизнь". Напомним, что с этого воскресенья парам выставляли оценки четыре судьи, ведь выдающийся балетмейстер и Народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис стал постоянным судьей шоу.

В этот вечер поддерживал пары на балконе участник первого обновленного сезона "Танців з зірками", юморист Юрий Ткач в образе Микки Мауса, а после одного из номеров к ведущему присоединилась его дочь Лиза. Закрывал этот вечер мультиартист MONATIK. Сразу по возвращению из Лондона (где у артиста состоялось большое сольное шоу) MONATIK вместе со своей командой выступил на проекте "Танці з зірками". Артист продемонстрировал шикарный live-перфоманс на сингл "Каждый раз", в котором задействовал основной состав балета Stadium Show "LOVE IT ритм". Выступление запомнилось насыщенной сложной хореографической постановкой, режиссером которой стал Денис Стульников. Номер был продуман до мельчайших деталей: от макияжа, дополнявшего акценты взгляда горячих движений танцовщиц до сложнейших танцевальных образов - шляп-медуз, которые стали фирменным стилем ритма сингла "Каждый раз". Зрители встретили артиста бурными аплодисментами, и активно танцевали под быстрые зажигательные ритмы.

Я счастлив вернуться на этот, такой родной паркет, - прокомментировал певец.

Открывала девятый прямой эфир сексуальная пара проекта Даниэль Салем с Юлией Сахневич, которая станцевала новогодний квикстеп под песню "All I want for Christmas it's you". Пара напомнила о том, что так важно верить в чудеса. Перед выступлением Даниэль откровенно рассказал, что у него было довольно сложное детство.

Оно прошло в Бейруте, мы жили очень бедно. Были моменты, когда мы хотели есть и воровали яблоки, бананы прямо с прилавка. Нас за это били палками. Сколько я себя помню, я всегда хотел быть отцом. Отцовство - это некий подарок судьбы. Я бы хотел, чтобы мой ребенок видел больше красочных моментов. Очень хочется быть для нее героем, - сказал ведущий.

Маленькая дочь в трогательном видеообращении пожелала папе вернуться с победой. Судьи высоко оценили зажигательный номер пары и двух юных танцоров, а балетмейстер Григорий Чапкис отметил, что танец получился очень легким, выразительным и ритмичным, а Екатерина Кухар, которая в этот вечер дарила всем парам детские книги, подарила мишке с большим сердцем, как называют Даниэля телезрители, книгу "Винни-Пуха".

Во время самбы Людмила Барбир удивила зрителей шпагатом, а после ее с Дмитрием Жуком выступления, на паркет вышел сам Григорий Чапкис. Под громкие аплодисменты 89-летний выдающийся балетмейстер продемонстрировал, какими должны быть эталонные движения в этом танцевальном стиле. К импровизации на паркете присоединился и ведущий Юрий Горбунов, который попытался повторить зажигательные па. Зрители в зале хлопали стоя и не сдерживали своего восхищения.

Растрогала публику в этот вечер и пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко, которые выполнили лирический контемпорари, а помогала им в номере маленькая танцовщица Мелания. Они продемонстрировали, что происходит с ребенком, когда в семье есть проблемы. А Алексей перед номером рассказал, что в детстве почти не видел своих родителей: «Им приходилось очень много работать, чтобы выжить. Каждый вечер я ждал папу домой, чтобы поиграть с ним в футбол, но у него не хватало времени. Так как я часто чувствовал себя одиноким, у меня развились комплексы. Я пришел на этот проект, чтобы бороться с неуверенностью в себе».

А вот главный конкурент Даниэля Салема на паркете Владимир Остапчук в этом эфире станцевал джайв. Перед выступлением юморист предложил Юрию Горбунову в следующем сезоне поменяться местами и выйти на паркет. Всегда веселый Владимир перед выступлением рассказал о том, что был жертвой буллинга в школе.

То, что сейчас я хочу быть человеком-праздником - это мои комплексы, лишь компенсация того, чего не хватало мне в детстве, - признался он.

Самая драматичная пара проекта Ксения Мишина и Евгений Кот вместе с юным танцором исполнили на паркете проникновенный вальс о том, что чувствует ребенок, когда отец уходит из семьи. Екатерина Кухар поставила паре за выступление 10 баллов, и сказала, что на сегодняшний день это самый чувственный бальный танец, а Франсиско отметил, что они потенциальные финалисты шоу.

Олимпийская призерша Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров удивили всех безупречным исполнением хип-хопа под хит MONATIK «Love It Ритм». Уже второй эфир подряд пара получила от судей высший балл. Екатерина Кухар назвала Аню лучшей ученицей проекта "Танців з зірками", а Влад Яма отметил, что паре на данный момент все стили под силу.

Во время их выступления вместе с детьми, не удержались в своих креслах Франсиско Гомес и Екатерина Кухар. А Григорий Николаевич отметил, что никогда бы не мог подумать, что балерина может станцевать хип-хоп.

Елена Кравец и Макс Леонов станцевали красивый фокстрот под песню из кинофильма "Мэри Поппинс". Елена под восхищенные взгляды зрителей спустилась на паркет из-под потолка на большом зонте. Она удивила всех исполнением сложной поддержки, буквально летая над паркетом. Перед выступлением актриса студии "Квартал 95" рассказала, что на танцы ее вдохновила дочь Маша, которой она и посвятила этот номер:

Мы очень с ней близки, и хочется быть звездой для своего ребенка. Я стараюсь, работаю на пределе своих возможностей, потому что хочу, чтобы дети мной гордились.

Григорий Чапкис сказал, что увидел настоящий театр танца и поставил паре десять баллов, а Екатерина Кухар прокомментировала, что Елена в этом танце по-настоящему раскрылась, а Франсиско сравнил их выступление с красивой диснеевской историей.

По результатам зрительского голосования, на этот раз в зону риска попали пары Людмила Барбир и Дмитрий Жук и Даниэль Салем с Юлией Сахневич. По правилам проекта, пары боролись за шанс остаться в проекте, исполнив "Танец за жизнь", не зная заранее, ни стиля, ни музыки, которая должна звучать. На этот раз они одновременно исполнили джайв. На паркете царила очень напряженная атмосфера, зрители активно поддерживали своих кумиров, а участники продемонстрировали все сложные "па", которым научились за девять недель на паркете.

Людмила Барбир показала шпагат, а Даниэль Салем поразил выполнением сложных поддержек. Судьям трудно далось решение, но по результатам голосования, шоу покинула пара Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

