Звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл родила первенца

Актриса Шей Митчелл впервые стала мамой.

Канадская модель и актриса Шей Митчелл, известная по роли Эмили Филдс в сериале “Милые обманщицы“, впервые стала мамой. Артистка родила дочку от своего партнера Мэтта Бабеля.

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О рождении первенца 32-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram. Митчелл опубликовала первое фото с дочкой. На снимке звездная мама держит крохотную ручку новорожденной девочки. Актриса пока что не рассекретила имя малышки и точную дату ее дня рождения.

“Никогда не отпущу“, - подписала нежный кадр Шей.

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Отметим, что ранее Шей Митчелл уже была беременна в 2018 году. Однако у актрисы случился выкидыш на 14-й неделе.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец отказалась говорить о переезде 16-летней дочери.

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