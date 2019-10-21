Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл родила первенца

Комментариев: 0
Актриса Шей Митчелл впервые стала мамой.
Звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл родила первенца
Звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл родила первенца
instagram.com/shaymitchell/

Канадская модель и актриса Шей Митчелл, известная по роли Эмили Филдс в сериале “Милые обманщицы“, впервые стала мамой. Артистка родила дочку от своего партнера Мэтта Бабеля.

Читай также: “Родила в 15 лет?“: Тодоренко добавила фото со своим “двойником“

О рождении первенца 32-летняя звезда сообщила на своей странице в Instagram. Митчелл опубликовала первое фото с дочкой. На снимке звездная мама держит крохотную ручку новорожденной девочки. Актриса пока что не рассекретила имя малышки и точную дату ее дня рождения.

“Никогда не отпущу“, - подписала нежный кадр Шей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Never letting go...

Допис, поширений Shay Mitchell (@shaymitchell)

Читай также: Кира Найтли призналась, что папарацци довели ее до срыва

Отметим, что ранее Шей Митчелл уже была беременна в 2018 году. Однако у актрисы случился выкидыш на 14-й неделе.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец отказалась говорить о переезде 16-летней дочери.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Шей Митчелл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь