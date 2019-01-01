"Танці з зірками 2019": Елена Кравец отказалась говорить о переезде 16-летней дочери

В эфире шоу "Танці з зірками 2019" Елена Кравец отказалась объяснить, почему ее дочь Маша живет отдельно.

В воскресенье, 20 октября, на канале 1+1 вышел девятый выпуск популярного шоу “Танці з зірками 2019“, во время которого звездные пары станцевали вместе с талантливыми детьми. Также участники вспомнили, какими сами были в детстве и рассказали об отношениях со своими детьми.

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Так, актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец заявила, что на участие в проекте ее вдохновила старшая дочь, 16-летняя Маша, которая уже 9 лет занимается танцами в школе “Тодес“. Кроме того, звезда призналась, что она очень близка с Машей и они обе не любят, когда им ограничивают свободу.

“Ей комфортно, что у нее своя жизнь, а у меня своя“, - поделилась Кравец.

Однако на вопрос, почему дочь живет отдельно, Елена не ответила, сказав только, что не хочет на этом акцентировать внимание.

“Давайте это опустим. Я не хочу на этом акцентировать внимание, на том что, она живет отдельно“, - сказала Елена.

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Стоит отметить, что ранее артистка уже называла причины того, что 16-летняя Маша живет отдельно. В интервью для Tv.ua звезда “Квартала“ объяснила, что такое решение было принято из-за жилищного вопроса.

“Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: “Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей“, - призналась Елена Кравец.

Посмотреть девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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