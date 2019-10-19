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Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского короля

Комментариев: 2
В Париже состоялась роскошная королевская свадьба.
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского короля
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского короля
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Наследник Наполеона Бонапарта в минувшую субботу, 19 октября, женился на 31-летней графине Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг. Она является пра-пра-пра-племянницей жены французского императора, передает Daily Mail.

Роскошная церемония бракосочетания состоялась в Париже, на ней присутствовали принцесса Беатриса Йоркская (внучка королевы Елизаветы II) и ее жених 34-летний Эдоардо Мапелли-Моцци.

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33-летний Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт работает управляющим частными инвестициями в Лондоне. Олимпии фон унд цу Арко-Циннерберг является также правнучкой Карла I.

Молодожены имеют очень дальние родственные связи, поскольку графиня Олимпия является родственницей второй жены Наполеона, Марии-Луизы Австрийской, которая в свою очередь была дочерью императора Священной Римской империи Франца II.

Накануне Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграли свадьбу.

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Теги: Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт, королевская свадьба, графиня Олимпия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.10.2019, 19:10
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гость
Наверное, они только по собачьи смогут ебстись - ведь родня!
крымчанин  (аноним)  20.10.2019, 19:10
Оценка:  0
крымчанин
О как !!!!
а свиньи хохлятские продали всё!!!! и Родину и Веру !!!!! Продали за печеньки и круживные трусы!!!
Тьфу , одним словом СВИНОРЫЛЫЕ !!!!
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