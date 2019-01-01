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Снежана Бабкина кардинально сменила имидж

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Актриса решилась на перемены во внешности.
Снежана Бабкина кардинально сменила имидж
Снежана Бабкина кардинально сменила имидж
ivona.bigmir.net

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Снежана Бабкина, которая на днях резко ответила хейтерам в сети, изменила прическу. Знаменитость отрезала длинную косу, с которой ходила много лет. Фото в новом стиле жена Сергея Бабкина опубликовала в Instagram.

instagram.com/snezhana_babkina/

Снимок с удлиненным каре вызвал небывалый ажиотаж на странице звездной мамы. Фолловеры Снежаны тут же принялись обсуждать ее новый имидж. Однако их мнения разошлись: 

  • “Дуже гарно“
  • “Это прям твое!“
  • “Вам очень хорошо!!“ – пишут одни. “Нет-нет-нет, как вы на это решились“
  • Зачем?“ – комментируют другие.

Ранее Сергей Бабкин показал самое первое фото с любимой супругой.

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Теги: Снежана Егорова, актриса, волосы, имидж
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