Снежана Бабкина кардинально сменила имидж

Актриса решилась на перемены во внешности.

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Снежана Бабкина, которая на днях резко ответила хейтерам в сети, изменила прическу. Знаменитость отрезала длинную косу, с которой ходила много лет. Фото в новом стиле жена Сергея Бабкина опубликовала в Instagram.

instagram.com/snezhana_babkina/

Снимок с удлиненным каре вызвал небывалый ажиотаж на странице звездной мамы. Фолловеры Снежаны тут же принялись обсуждать ее новый имидж. Однако их мнения разошлись:

“Дуже гарно“

“Это прям твое!“

“Вам очень хорошо!!“ – пишут одни. “Нет-нет-нет, как вы на это решились“

Зачем?“ – комментируют другие.

Ранее Сергей Бабкин показал самое первое фото с любимой супругой.

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