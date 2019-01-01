Снежана Бабкина кардинально сменила имидж
Актриса решилась на перемены во внешности.
Читай также: Лорак позировала для глянца и рассказала о личной жизни
Снежана Бабкина, которая на днях резко ответила хейтерам в сети, изменила прическу. Знаменитость отрезала длинную косу, с которой ходила много лет. Фото в новом стиле жена Сергея Бабкина опубликовала в Instagram.
Снимок с удлиненным каре вызвал небывалый ажиотаж на странице звездной мамы. Фолловеры Снежаны тут же принялись обсуждать ее новый имидж. Однако их мнения разошлись:
- “Дуже гарно“
- “Это прям твое!“
- “Вам очень хорошо!!“ – пишут одни. “Нет-нет-нет, как вы на это решились“
- Зачем?“ – комментируют другие.
Ранее Сергей Бабкин показал самое первое фото с любимой супругой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил