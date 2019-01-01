Йога и баскетбол: Участники "Хто зверху" попробовали себя в новом амплуа

Яркие фото нового выпуска популярной передачи .

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На шоу Нового шоу “Хто зверху?“ скучно не бывает. На этот раз участники занимались йогой и баскетболом. Женской команде во главе с Лесей Никитюк нужно было забрасывать мячи в корзину. А Сергею Притуле и его подопечным – повторить за тренером несколько асан. Обе команды неплохо справились с заданиями, но у каждого были свои сложности.

В баскетбол отлично сыграл бы участник мужской команды Дима Каднай (с его-то ростом!). Перед началом конкурса он даже показал, как забрасывать мяч в корзину. Но в конкурсе “Обмен ролями“ его и остальных участников из команды мужчин ждала йога. Кстати, певцу удалось повторить все три асаны. Не менее успешно с заданием справился Костя Войтенко, а вот у Андре Тана и Сергея Притулы возникли проблемы с одной из асан, где нужно балансировать, стоя на руках с вытянутыми в сторону ногами.

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Кстати, Леся Никитюк на этот раз променяла свой предмет воздыхания Иракли Макацарию на Диму Кадная. Уж больно приглянулся Лесе певец. Весь выпуск ведущая флиртовала с Димой, а во время конкурса “Стеклянная доска“ пыталась заставить его раздеться.

Но разделся Дима в финале, где ему и всем участникам игры нужно было за 90 секунд вслепую надеть на себя одежду, лежащую перед ними на полу.

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