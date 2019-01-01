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"Евровидения 2019": Дункан Лоуренс записал новую версию победной песни "Arcade"

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Победитель "Евровидения 2019" Дункан Лоуренс представил акустическую версию композиции "Arcade".
"Евровидения 2019": Дункан Лоуренс записал новую версию победной песни "Arcade"
"Евровидения 2019": Дункан Лоуренс записал новую версию победной песни "Arcade"
instagram.com/itsduncanlaurence

Победитель песенного конкурса “Евровидение-2019“, нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс порадовал поклонников новой версией хита “Arcade“.

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Артист записал акустическую версию победной композиции на одной из голливудских студий звукозаписи - “1 Mic 1 Take“, которая принадлежит Capitol Records.

Премьера трека “Arcade“ в новом звучании состоялась на официальном ютуб-канале Лоуренса 17 октября. В опубликованном видео Дункан возле большого микрофона в живую исполняет победный хит на камеру.

Напомним, ранее победитель “Евровидения-2019“ оторвался под песню Русланы.

 

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Теги: Дункан Лоуренс, Евровидение 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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