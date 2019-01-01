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Елена Темникова в маске Микки представляет новый трек STRESS

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Необычную обложку к треку STRESS разработал один из ведущих дизайнеров Nike.

Елена Темникова в маске Микки представляет новый трек STRESS
Елена Темникова в маске Микки представляет новый трек STRESS
Пресс-служба

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Елена Темникова выпустила новый трек STRESS  в прогрессивном жанре клауд рэп.

Объемное звучание и особая мистика экспериментальной музыки Темниковой впечатляет качеством мирового уровня. “Любовь убивают люди” звучит протестным вызовом наравне с визуализацией трека – черной “Микки”-маской на кроваво-красном бэкграунде.

Пресс-служба


Необычную обложку к треку STRESS разработал известный иллюстратор Брюс Вонг (Bryce Wong), один из ведущих дизайнеров Nike из Портленда. Нестандартный дизайн обложки можно примерить с помощью технологий дополненной реальности, которые певица активно внедряет в свою коммуникацию со слушателями: AR-маска станет доступна по подписке на Instagram Темниковой или во вкладке со всеми фильтрами и играми на ее странице.

Пресс-служба

 

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Елена Темникова не первый год задает уровень современной танцевальной музыки во всех странах СНГ, профессионалы рынка называют её королевой дип-хауса, однако каждая новая премьера закрепляет за певицей звание наиболее разнопланового артиста на сцене Восточной Европы.

В ближайшие месяцы Темникова планирует выпустить еще несколько синглов в кардинально разных жанрах, включая англоязычную мировую премьеру. А пока послушать премьеру нового клауд рэпа Елены Тмениковой STRESS можно на всех музыкальных платформах!

Ранее мы писали, что послушать этой осенью из украинских новинок. 

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Теги: Елена Темникова, Микки Маус, премьера клипа
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Источник: ivona.bigmir.net

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