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Александр Кривошапко удивил поклонников новой песней

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18 октября певец презентовал трек "МАНИТ" в несвойственном ему стиле.

Александр Кривошапко удивил поклонников новой песней
Александр Кривошапко удивил поклонников новой песней
Пресс-служба

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Александр Кривошапко многие годы работавший в жанре кроссовера, благодаря которому обрел популярность и признание слушателей, решил попробовать себя в более современном направлении. Но кардинальное изменение стиля не изменило тематику песни – любовь к женщине. Как признается сам Александр, на сегодняшний день этот трек очень актуальный для него.

Пресс-служба

Я, как человек не лишенный духа авантюризма, решил попробовать себя в несвойственном для меня ранее стиле исполнения и взял в работу очень современный материал. Первой композицией стала песня “МАНИТ“. Ее название оказалось символичным, так как меня реально манит новое и не испробованное мною в различных музыкальных направлениях. Я еще достаточно молод и нахожусь в постоянном поиске, испытывая жажду творческих приключений, - рассказывает Александр.

Пресс-служба

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Автором слов и музыки стала Ольга БАЖАНА - один из самых востребованных авторов на музыкальном рынке СНГ. Саунд-продюсером выступил Михаил Кошевой известный своими работами с Ани Лорак, LOBODA, ALEKSEEV, Alyosha и многими другими.

Пресс-служба

Также поддерживая тему обновлений, Александр Кривошапко анонсирует выход нового альбома в начале следующего года.

Ранее мы писали, какую музыку послушать этой осенью. 

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Теги: Александр Кривошапко, премьера песни
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Источник: ivona.bigmir.net

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