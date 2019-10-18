На "Топ-модели по-украински" повторили культовую сцену из "Интерстеллара"

Узнайте, чем будут удивлять участники проекта "Топ-модели по-украински" в новом выпуске.

Помните момент, когда герои Энн Хатауэй и Мэтью Макконахи высадились на планету, полностью покрытую водой? Именно этот сюжет стал основой для фотосессии “Космотуризм“ в новом выпуске модельного реалити.

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Правда, в отличие от драматического “Интерстеллара“ испытание на “Топ-модели по-украински“ (Новый канал) было, скорее, юмористическим. Стилисты проекта разукрасили лица и руки девушек в яркие цвета, а костюмеры сшили строгие, но разноцветные костюмы в стиле “Звездного пути.

“Эта фотосессия носит название “Космотуризм“, – объясняет ведущая проекта Алла Костромичева. – Девушкам нужно динамично и оригинально позировать, и передать образ космической туристки, которая попала на планету, полностью покрытую водой. Роль такой планеты у нас выполняет гладь Киевского моря, а в роли космического корабля – прозрачный шар-зорб“.

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Правда, капельку трагедии в фотосессию добавила погода. То есть, непогода. Несмотря на май (именно в это время проходили съемки испытания), на улице было +7. Дело в том, что график съемок расписывается задолго до их начала. И отменить что-то в процессе невозможно.

“Было очень холодно, нет, не так, было ОЧЕНЬ холодно, – говорит участница из Одессы Настя Рудая. – У меня дома такая погода – глубокой осенью. Плюс переодевали и красили нас в шатре, который стоял прямо на пляже. Там было так же холодно, как и на улице. А чтобы визажисты “задули“ нас краской, нужно было раздеться до белья и просидеть так, пока грим не высохнет“.

“Сначала мы не поняли, как именно будем позировать в воде, – рассказывает Мальвина Чукля из Черновицкой области. – Когда я подумала, что придется лезть в практически ледяное водохранилище, то даже хотела отказаться от участия в фотосессии. Но потом на бекстейдже увидела наши довольно сдержанные костюмы, и выдохнула. В юбке-карандаш в воде не попозируешь. А когда нам сказали, что категорически нельзя мочить краску, вообще расслабилась“.

Цветные лица и руки, контрастные костюмы. За несколько часов работы стилистов девушки и правда стали похожи на инопланетянок.

“Мне очень понравился образ, я была похожа на жену капитана космического корабля, – говорит Амина Досимбаева. – Лицо и руки были выкрашены в желтый, а костюм был светло-сиреневого цвета. Но не всем повезло так, как мне. К примеру, Юля Биньковская с зеленым лицом смахивала то ли на Халка, то ли на Шрека...“

Новый выпуск “Топ-модели по-украински“ выйдет в пятницу, в 19:00 на Новом канале.

Посмотреть предыдущий 7 выпуск “Топ-модель по-украински“ можно здесь.