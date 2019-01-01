Спецпроект "Вікна-новини" о суррогатном материнстве: метод "in vitro" и современная репродуктология

Узнайте, кто первым в Украине успешно применил вспомогательный метод “in vitro“.

В течение всей недели в программе “Вікна-новини“ на СТБ выходит спецпроект корреспондента Ирины Стороженко – “Мати дитя“, посвященный суррогатному материнству. Поскольку эта тема становится предметом для обсуждений только тогда, когда появляется очередной скандал, команда “Вікон“ решила рассказать о другой стороне индустрии репродуктивных технологий. Кто первым в Украине успешно применил вспомогательный метод “in vitro“, а также о современной репродуктологии – в материале по сюжету.

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В 1991 году Федор Власович Дахно – звезда отечественной репродуктологии – первым в Украине успешно применил вспомогательный метод “in vitro“ (в переводе с латыни “в стекле“), который соединяет мужскую и женскую клетки и переносит в матку матери, в результате чего на свет появляется ребенок. Первой таким образом жизнь получила девочка. Это стало настоящей сенсацией для украинской репродуктологии и шоком для всего постсоветского общества.

“Я еще отношусь к тому поколению, которое застало и генетику как “продажную девку империализма“, и компьютеризацию как порочный буржуазный метод. Многое сегодня изменилось, но я чувствую полноту счастья от того, что в репродуктивной медицине произошла действительно революция. Мы сегодня можем оказать помощь там, где природа абсолютно бессильна“, – рассказывал в одном из интервью Федор Дахно (с архивов института репродуктологии).

Федор Власович Дахно пресс-служба канала СТБ

Зачатых таким образом даже сегодня некорректно и оскорбительно называют детьми «из пробирки». За три десятка лет от первого удачного оплодотворения – метод “in vitro“ является распространенным способом борьбы с бесплодием и помог многим украинцам стать родителями. В мае 2019 года патриарха украинской репродуктологии Федора Дахно не стало. Он не дожил всего несколько месяцев до того, как предмет его профессиональной гордости, его самое большое достижение, первая, зачатая “в стекле“, украинская девочка, которую он нежно называл внучкой, сама недавно стала мамой.

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Теперь дело выдающегося деда продолжает его не названный, а настоящий внук – Антон Куценко. Он руководит учреждением, дает возможность бесплодным парам познать родительскую радость. Помогает не только тем парам, которые не могут самостоятельно забеременеть, но и – выносить.

“Мой дедушка Федор Власович часто рассказывал о том, как он сам стал врачом, как помогал пациентам, о Кате, которая родилась первой. О том, как он ввел эту технологию в Украине. Это вдохновляло меня, и я стал врачом“, – делится директор института репродуктивной медицины Антон Куценко.

Антон Куценко пресс-служба канала СТБ

Сейчас в Украине уже полсотни учреждений, где применяют “in vitro“. Однако предвзятое отношение к этому методу, особенно в разрезе его противоречивого воплощения – суррогатного материнства – остается до сих пор.

Антон Куценко отмечает: “Я чувствую, что есть незнание того, что существуют данные методики лечения. Эта неосведомленность отображается как на пациентах, так и на врачах – они просто не знают, что это и как оно происходит в средствах массовой информации. Если эта тема и освещается, то, как правило, в каком-то негативном русле“.

Каждая пятая супружеская пара в Украине страдает бесплодием. С каждым годом количество таких пар увеличивается. Современная медицина пошла настолько далеко, что в 95 процентах случаев, утверждают репродуктологи, они способны помочь. Редкий и самый противоречивый метод лечения бесплодия – как раз суррогатное материнство. Но единственной законной предпосылкой в Украине, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери, – являются медицинские показания.

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Сколько стоит суррогатное материнство, действительно ли Украина – его центр и из-за какого скандала появился законопроект об исключении иностранцев из этой репродуктивной программы – смотрите 17 и 18 октября в спецпроекте “Вікна-новини“ – “Мати дитя“ – на СТБ в 17:30 и 23:00.

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