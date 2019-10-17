Голливудская актриса Хелен Харт попала в ДТП: Подробности проишествия

Обладательница Оскара Хелен Харт была экстренно госпитализирована после автомобильной аварии.

Американская актриса, режиссер и продюсер, которая наиболее известна по роли Джейми Бухман в сериале “Без ума от тебя“, Хелен Харт попала в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

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Как сообщает издание, внедорожник, в котором ехала 56-летняя звезда на пассажирском сидении, столкнулся на перекрестке с другим автомобилем и перевернулся.

Обладательница Оскара была экстренно госпитализирована в медицинский центр Беверли-Хиллса. Врачи не обнаружили серьезных травм в актрисы. Поэтому Хелен сразу же после осмотра выписали с больницы. Состояние других участников аварии не сообщается.

Кроме того, издание TMZ, опубликовало несколько видео с места автомобильной аварии.

Ранее сообщалось, что звезда фильма “Джуманджи: Зов джунглей“ попал в серьезное ДТП.

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