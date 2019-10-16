СТБ и Общественное начинают Национальный отбор на "Евровидение-2020"

16 октября начался прием анкет на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2020".

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявляют старт Национального отбора на Евровидение-2020. Прием анкет начинается сегодня, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Читай также: Евровидение-2020: в каком городе пройдет песенный конкурс

В этом году отбор будет проходить с обновленными Правилами: в них внесено условие, которое касается выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

“Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше всего представить нашу страну на международной арене“, - говорит председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

“СТБ всегда гарантировал артистам и зрителям честный выбор самой лучшей, самой сильной песни, которая сможет достойно представить Украину на международной сцене Евровидения. Сохранение имиджа Национального отбора, как главного музыкального события, о котором говорит вся страна, конкурса с прозрачной системой голосования - именно такую цель мы ставили перед собой четыре года назад, и четко придерживаемся этого правила сегодня. После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами с Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в Правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание“, - комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA: Общественное вещание. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Остальные пункты Правил Национального отбора остались без изменений. Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря включительно), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля).

Читай также: Нетта Барзилай откровенно рассказала о личной жизни

Участником конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.

Подробнее с Правилами участия в Национальном отборе можно ознакомиться на сайтах СТБ и UA: Общественное вещание.

Прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Напомним, ранее представительница Украины на “Детском Евровидении 2019“ выпустила клип на конкурсную песню.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.