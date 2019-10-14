Экс-жена звезды "Мстителей" Джереми Реннера раскрыла неожиданные причины развода

Бывшая супруга актера Джереми Реннера призналась, что он пытался покончить с собой.

Бывшая жена голливудского актера Джереми Реннера, известного по роли Соколиного глаза в фильмах “Мстители“, Сонни Пачеко впервые рассекретила истинные причины развода, который состоялся в 2015 году.

Читай также: Звезда “Мстителей“ Элизабет Олсен объявила о помолвке

Как пишет издание TMZ, в судебных документах Пачеко рассказала шокирующие подробности последний ссоры с экс-мужем. По словам Сонни, Джереми вел себя неадекватно из-за употребления наркотиков и алкоголя.

Однажды актер угрожал ей пистолетом. Звезда “Мстителей“ говорил, что застрелится, если Сонни не оставить его в покое. Как заявила экс-жена Реннера, эта ситуация произошла в тот момент, когда в соседней комнате спала их дочь Ава.

Сонни Пачеко Getty images

Отметим, что в данный момент бывшие супруги продолжают судиться за опеку над дочерью. Реннер нанял специалистов, которые подтвердили, что у актера нет зависимости от наркотиков. Кроме того, Джереми заявил, что Пачеко вышла за него замуж из-за денег и чтобы сменить канадское гражданство на американское.

Ранее мы писали, что Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.