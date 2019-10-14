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Экс-жена звезды "Мстителей" Джереми Реннера раскрыла неожиданные причины развода

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Бывшая супруга актера Джереми Реннера призналась, что он пытался покончить с собой.
Экс-жена звезды "Мстителей" Джереми Реннера раскрыла неожиданные причины развода
Экс-жена звезды "Мстителей" Джереми Реннера раскрыла неожиданные причины развода
Getty images

Бывшая жена голливудского актера Джереми Реннера, известного по роли Соколиного глаза в фильмах “Мстители“, Сонни Пачеко впервые рассекретила истинные причины развода, который состоялся в 2015 году.

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Как пишет издание TMZ, в судебных документах Пачеко рассказала шокирующие подробности последний ссоры с экс-мужем. По словам Сонни, Джереми вел себя неадекватно из-за употребления наркотиков и алкоголя.

Однажды актер угрожал ей пистолетом. Звезда “Мстителей“ говорил, что застрелится, если Сонни не оставить его в покое. Как заявила экс-жена Реннера, эта ситуация произошла в тот момент, когда в соседней комнате спала их дочь Ава.

Сонни Пачеко
Сонни Пачеко
Getty images

Отметим, что в данный момент бывшие супруги продолжают судиться за опеку над дочерью. Реннер нанял специалистов, которые подтвердили, что у актера нет зависимости от наркотиков. Кроме того, Джереми заявил, что Пачеко вышла за него замуж из-за денег и чтобы сменить канадское гражданство на американское.

Ранее мы писали, что Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.

 

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Теги: Джереми Реннер, Сонни Пачеко, Мстители
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Источник: Ivonа bigmir)net

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