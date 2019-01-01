Екатерина Кухар впервые откровенно рассказала о потери первенца

Судья проекта "Танці з зірками" рассказала о потери ребенка от первого брака.

Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танці з зірками 2019“ Екатерина Кухар впервые рассказала о смерти первенца. Подробностями страшной трагедии артистка поделилась в программе “Життя відомих людей“.

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Звезда балета призналась, что до свадьбы с Александром Стояновым ранее уже была замужем. В первом браке юная Екатерина забеременела девочкой, но на последних месяцах потеряла первенца. По словам Кухар, у малышки не открылись легкие.

“У меня в тот момент был только один вопрос - за что и почему. И я не видела ответ на этот вопрос. После реанимации, когда меня перевезли в палату, моя палата была рядом с палатой отказников. И, конечно, когда женщина после такой трагедии, после потери ребенка, лежит и слышит детские крики, вот это самое сложное испытание“, - вспомнила балерина.

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Екатерина призналась, что после потери дочери впала в глубокую депрессию. Вытащила из такого состояния артистку ее педагог. Она насильно заставила Кухар вернуться к тренировкам и уговорила исполнить главную роль в балете “Ромео и Джульетта“.

“Только после выхода на сцену. Всем этим я поделилась со зрителем. Только после этого я почувствовала какое-то облегчение. И поняла, что жить стоит“, - призналась Кухар.

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Сейчас Екатерина Кухар и ее нынешний муж Александр Стоянов воспитывают двоих детей - совместную дочь Анастасию и сына Тимура от первого брака балерины.

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала сына в косухе и брюках-хаки.

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