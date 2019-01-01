Певец признался, готов ли стать отцом в третий раз.

Тарас Тополя покажет эксклюзивные кадры из роддома Пресс-служба

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Фронтмен группы “Антитела“, муж певицы Alyosha, отец двух сыновей – Тарас Тополя в эксклюзивном интервью для программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, рассказал, что ждет пополнения.

У нас будет сын – у группы "Антитела", а если брать подробнее – у нас будет новый видеоклип, который мы уже отсняли, – поделился Тарас Тополя в эфире канала “Украина“. – Заинтригую, что в видео есть настоящие кадры из нашего семейного архива.

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Милое видео с детьми и даже эксклюзивные кадры из роддома. Но на реальное пополнение в семье Тарас пока не решается, говорит – как Бог даст. Тем более, артисту вместе с женой есть кому уделять время и внимание – шестилетнем Роману и трехлетнем Марку.

Я никогда не воспитывал девочку – пока, поэтому воспитание двух ребят не с чем сравнить, но я скажу, что физически и психологически – это не просто, очевидно. Особенно, когда мы с Аленой гастролирующие артисты. Двадцать четыре часа в сутки требуется внимание, любовь, забота и, когда мы где-то на гастролях, нам нужно искать, кто подменит нас. Сейчас это наши бабушки и дедушки, без которых мы бы не справились, – комментирует лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Пресс-служба

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Но, несмотря на постоянные гастроли и безумные графики, артист находит время для детей и воспитывает их настоящими мужчинами.

Хочу, чтобы совесть была, хотя все понимают это понятие по-разному. Совесть – она ​​ содержит в себе много вещей: это и не быть падлой, извините за такое слово, и уметь подставить свое плечо, держать свое слово, быть в человеческом понимании человеком, который имеет свои принципы, и конечно, уметь прощать, – поделился артист в программе "Ранок з Україною".

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