Певица обещает, что во время осеннего тура будет общаться со своими зрителями на украинском.

Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке Пресс-служба

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Известная латвийская певица Лайма Вайкуле возьмется за изучения украинского языка, чтобы общаться на нем со зрителями во время осеннего тура. После завершения своего фестиваля “Рандеву“, который впервые за пятилетнюю историю в этом году выехал за пределы Латвии и впервые прошел в Одессе, “самая народная“ латвийская певица в ноябре отправляется в большой всеукраинский тур! Семь городов увидят новую программу Вайкуле! В столице артистка выступит 30 ноября во Дворце “Украина“!

Пресс-служба

Читай также: Хореография 3D от Лещенка: Театр танца «Foresight» отпраздновал 13-летие концертной деятельности Концерты будут состоять из шлягеров и новых песен. Люди все равно любят то, что знают. Как бы я ни крутилась, ни вертелась и ни желала вставить что-то новое, - старое нельзя исключить. Будут дуэты. Вместе со мной в Украину приедет певец из Риги - Янис Стибелис. Лучше него песню Раймонда Паулса “Любовь настала“ никто не споет. Но неожиданные звездные гости тоже готовятся к этому концерту.

Пресс-служба

Латвийская гостья обещает, что споет и на украинском языке.

Я уже начала его понимать. Не на 100%, но на 80 - точно. Страшно петь на другом языке. Это уважение и ответственность. Но я буду стараться!, - говорит Вайкуле.

Пресс-служба

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Новая программа Лаймы Вайкуле не нуждается в каком-то особом названии. Достаточно написать на афише только два слова – ее имя и фамилию. Она вне времени, вне моды и вне политики. И, тем не менее, каждый год Лайма преподносит зрителям что-то такое, что позволяет ей сохранять свой статус актуальной, современной и модной артистки.

Пресс-служба

У Вайкуле множество титулов! Для одних она эталон женственности, элегантности, икона стиля, истинная леди… Других удивляют ее энергия, шарм и харизма.

Пресс-служба

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Одна из зрительниц, покидая площадку Летнего театра “Морвокзал“ в Одессе (в этом году в августе там проходил ее фестиваль), сказала просто и лаконично:

Для меня Лайма одна из самых красивых женщин моей вселенной.

Пресс-служба

Но Лайма не любит ярких эпитетов в свой адрес, говорит, что повышенное внимание к ее персоне вне сцены - для нее большой стресс. Поэтому есть один совет: давайте посмотрим на Лайму на сцене!

Пресс-служба

Напомним, концерт Лаймы Вайкуле состоится в Киеве 30 ноября во Дворце “Украина“.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле рассказала, за что на нее обиделся Игорь Крутой.

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