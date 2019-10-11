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Актрису Джейн Фонда арестовали за участие в акции протеста

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Джейн Фонда приняла участие в акции протеста против изменения климата.
Актрису Джейн Фонда арестовали за участие в акции протеста
Актрису Джейн Фонда арестовали за участие в акции протеста
Getty images

Известную голливудскую актрису и модель Джейн Фонда арестовали в Вашингтоне. В пятницу, 11 октября,  81-летнюю звезду задержала полиция во время акции протеста. 

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Как сообщает издание TMZ, артистка вместе со своими единомышленники устроила демонстрацию на Капитолийском холме. Целью акции протеста стало привлечение внимания политических лидеров к чрезвычайной ситуации с климатом.

Отмечается, что Фонда и еще 16 участников пикета взяли под стражу после того, как они отказались перестать митинговать на требование полицейских. 

Напомним, ранее 81-летняя Джейн Фонда представила коллекцию спортивной одежды.

 

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Теги: Джейн Фонда
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Источник: Ivonа bigmir)net

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