Актрису Джейн Фонда арестовали за участие в акции протеста

Известную голливудскую актрису и модель Джейн Фонда арестовали в Вашингтоне. В пятницу, 11 октября, 81-летнюю звезду задержала полиция во время акции протеста.

Как сообщает издание TMZ, артистка вместе со своими единомышленники устроила демонстрацию на Капитолийском холме. Целью акции протеста стало привлечение внимания политических лидеров к чрезвычайной ситуации с климатом.

Отмечается, что Фонда и еще 16 участников пикета взяли под стражу после того, как они отказались перестать митинговать на требование полицейских.

Earlier today, at least 16 climate activists, including @Janefonda, were arrested at the first #FireDrillFriday action at Capitol Hill.



Join Jane Fonda & many more climate activists every Friday at 11am in DC to demand strong climate leadership to confront the #climatecrisis! pic.twitter.com/yisYixzDtY