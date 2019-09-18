Хореография 3D от Лещенка: Театр танца «Foresight» отпраздновал 13-летие концертной деятельности

Танцор и постановщик Александр Лещенко презентовал новую программу, воплотив ее в симбиозе танца, вокала и циркового искусства.

11 октября в столичном клубе “Caribbean Club“ режиссер-постановщик и хореограф Александр Лещенко и его подопечные - артисты театра танца “Foresight“ громко отметил 13-летие концертной деятельности, представив на суд зрителей абсолютно новую программу. Обновленное шоу оказалось гораздо более многогранным, чем на то рассчитывали многочисленные фанаты творчества Лещенка и в том числе журналисты Ivona - никто не ожидал увидеть танцевальное шоу совершенно нового ультрасовременного формата.

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Участники коллектива “Foresight“ не просто исполняли танцевальные номера, но благодаря абсолютно уникальному видению перспектив своего детища Александром Лещенко, шоу было наполнено яркими спецэффектами и мультимедией, голографическими элементами, превосходным исполнением вокальных партий, акробатическими трюками и, конечно, невероятными хореографическими постановками.

До начала представления оставались считанные минуты, но главный хореограф шоу, известный телетанцор, участник многочисленных проектов в том числе “Танцюють всi“, “Танцюю для тебе“, “Майданс“, не спешил покидать гостей и до последнего обезоруживал зрителей своей очаровательной улыбкой. Его супруга и создатель театра танца “Foresight“ Лина Верес также мелькала то тут, то там, приветствуя приглашенных звезд таких как ведущий Слава Соломко и певица-легенда Ирина Билык и истинных фанатов танцевальной труппы, пришедших насладиться новой постановкой.

Стиль бурлеск, в котором работает “Foresight“ угадывался буквально во всем: начиная со стартового номера, который являл собой странную, но манящую глаз смесь циркового искусства, акробатики и буффонады и продолжая заданную тематику всеми последующими постановками. Яркие костюмы, блеск и пайетки буквально в каждом наряде (даже на гольфах мужской половины артистов), невероятные вокальные постановки в том числе знаковый дуэтный номер из фильма “Звезда родилась” пробирающий до мурашек от Ирины Пойзен - участницы “Голос країни“, а также фортепианные выступления, невероятный степ на рояле и, конечно, обворожительно красивые танцовщицы, от которых трудно было оторвать взгляд не только мужчинам, но и их статным спутницам.

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Час шоу-программы от театра танца “Foresight“ пронесся буквально в одно мгновение, оставляя после себя привкус жажды зрелищ и еще больше хореографических номеров - их показалось несравнимо мало. Кажется, Лещенко и его супруга Лина Верес слишком увлеклись созданием квинтэссенции шоу нового формата и слишком “перегрузили“ его вокальными номерами, гимнастическими и акробатическими постановками, тогда как зрителям хотелось увидеть больше невероятных танцевальных номеров. В те моменты, когда на сцене появлялись несравненные танцовщицы и танцоры шоу, время буквально замирало. Хотелось наслаждаться аргентинским танго, соло-контемпом Александра Лещенко, бурлескными номера и джаз-постановками вечно.

Однако премьера новой концертной программы театра танца “Foresight“ не смотря на явную нехватку самого “танца“ точно не пройдет незамеченной: другого настолько богатого различных видами искусства и их невероятным сочетанием в Украине трудно сыскать. Лещенко и его жена делают ошеломительную работу, воспринимая каждого зрителя как собственного близкого друга, приклагая все возможные усилия для того, чтобы шоу прошло так ярко, чтобы хотелось возвращаться к нему снова и снова.

Раннее мы писали о том, какая пара покинула проект “Танці з зірками“ в восьмом эфире.

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