Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Кaмень и вода": ALEKSEEV презентовал новый клип

Комментариев: 0
Автором свежей видеоработы стал Алан Бадоев.
ALEKSEEV и Алан Бадоев презентовали новый клип
ALEKSEEV и Алан Бадоев презентовали новый клип
ivona.bigmir.net

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который признался, что помогает ему побороть осеннюю депрессию, выпустил клип на композицию “Камень и вода“. Режиссером видео стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

Читай также: TamerlanAlena представляют клип на песню “Не уходи домой“

Премьера снятого в Исландии ролика состоялась 10 октября на Youtube-канале артиста.

Все произошло очень спонтанно. Алан предложил идею клипа и съемки в Исландии, и мы согласились без раздумий. Нет места на Земле, где можно было бы гармоничнее визуализировать песню “Камень и вода“. Такой нетронутой природы я никогда не видел, - поделился эмоциями Никита Алексеев.

Читай также: Британская певица Charli XCX сняла клип на Троещине

К слову, специально для этого клипа певец научился кататься на скейте.

Хочу, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, хоть немного почувствовал то, что пережил я, будучи там. Наша планета невероятная. Так важно ее любить и ценить, - добавил он.

Ранее горячие красотки из “ВИА Гры“ презентовали новый хит “Люболь“.

Поделись:
Теги: ALEKSEEV, Никита Алексеев, Алан Бадоев, клип
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь