"Кaмень и вода": ALEKSEEV презентовал новый клип

Автором свежей видеоработы стал Алан Бадоев.

Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), который признался, что помогает ему побороть осеннюю депрессию, выпустил клип на композицию “Камень и вода“. Режиссером видео стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

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Премьера снятого в Исландии ролика состоялась 10 октября на Youtube-канале артиста.

Все произошло очень спонтанно. Алан предложил идею клипа и съемки в Исландии, и мы согласились без раздумий. Нет места на Земле, где можно было бы гармоничнее визуализировать песню “Камень и вода“. Такой нетронутой природы я никогда не видел, - поделился эмоциями Никита Алексеев.

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К слову, специально для этого клипа певец научился кататься на скейте.

Хочу, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, хоть немного почувствовал то, что пережил я, будучи там. Наша планета невероятная. Так важно ее любить и ценить, - добавил он.

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