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Паркинг и вертолетная площадка: что известно о курорте Пэрис Хилтон на Закарпатье

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Наследница гостиничного бизнеса покупает землю в Украине.
Пэрис Хилтон станет владелицей комплекса на Закарпатье
Пэрис Хилтон станет владелицей комплекса на Закарпатье
ivona.bigmir.net

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Этим летом появилась информация о том, что американская светская львица Пэрис Хилтон планирует стать владелицей курорта на Закарпатье. Сейчас СМИ узнали, что звезда уже начала строительство вертолетной площадки на территории элитного комплекса “Деренивская Купель“ в Украине.

На территории элитного комплекса, владелицей которого станет американская селебрити, будет вертолетная площадка, также там построят большой паркинг для гостей и площадки для мероприятий, передает LifeStyle 24.

Деренивская Купель в Солотвино
Деренивская Купель в Солотвино
derenivska-kupil.ua

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По предположениям инсайдеров, сделка может быть заключена не раньше весны 2020 года, а строительство закончится к концу 2019 года. Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон планирует организовать в Украине представительный международный конкурс красоты.

Напомним, что недавно Пэрис Хилтон объяснила, почему отменила свадьбу с Крисом Зилкой.

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Теги: Пэрис Хилтон, Закарпатье, курорт
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