"МастерШеф-9": Алик Мкртчян и Катерина Пескова вернутся на проект

Участники проекта "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян и Катерина Пескова примут участие в новом выпуске 9 сезона "МастерШефа".

После успешных эфиров шоу “МастерШеф. Профессионалы“ на канале СТБ у зрителей появились несколько бесспорных фаворитов среди профи. Самой яркой звездой проекта стал Алик Мкртчян. Там же, во время шоу, он очень сдружился с другой знаменитостью, Катей Песковой.

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А сегодня Бог мяса и Королева десертов снова вернутся на проект. На выездном конкурсе в Музее Пирогово Алик и Катя станут капитанами команд у аматоров. Обе команды должны приготовить как можно больше уличной еды, и заработать на этом как можно больше денег.

“Я понимаю, что победить Алика очень сложно. За два часа он может накормить просто армию людей“, - говорит Пескова.

“Аматорам девятого сезона очень повезло, что они могут стоять и учиться рядом со мной“, - шутит Алик.

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Звездные шефы разработали для своих команд авторские меню. Логично, что Алик сосредоточился на приготовлении мясных блюд, а Катя – на десертах. Но и подходы к управлению команд у обоих капитанов абсолютно разные.

Кто приведет свою команду к победе, и не пострадает ли дружба Кати и Алика, увидим в пятницу 11 октября в 19:00 на канале СТБ.

Посмотреть биографии всех участников 9 сезона кулинарного шоу “МастерШеф“ можно здесь.