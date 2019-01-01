Сегодня участников кулинарного шоу будут ждать новые испытания.

"МастерШеф-9": участники будут следовать кулинарным заповедям Пресс-служба

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Как говорит судья шоу “МастерШеф“ на канале СТБ Эктор Хименес-Браво, успех кулинара во многом зависит от его упорства. Нужно много работать, учиться каждый день новому, и следовать кулинарным законам.

Пресс-служба

Пресс-служба

Классика кулинарии требует абсолютной точности. Если нарушить рецептуру, кулинар получит непредсказуемый результат. За свою историю кулинарное искусство сформировало многие кулинарные законы: не изменяй пропорцию, балансируй вкус, не пересаливай.

Пресс-служба

Пресс-служба

Но в сегодняшнем выпуске “МастерШеф“ участники будут следовать совершенно другим законам. Их задача – как можно сильнее усложнить жизнь соперникам. Каждая команда выберет для противоположной 10 заповедей. Например, “не используй белое“ - то есть нельзя использовать муку, молоко, масло и остальные белые ингредиенты; “не используй комбайн“, “не используй нож“ и другие.

Пресс-служба

Пресс-служба

Несмотря на все десять усложнений, обе команды должны подать полноценный обед: закуску, основное и десерт. Тем не менее, Эктор Хименес-Браво даст шанс избавиться от заповедей. Если команда приготовит вкусно любую закуску, они избавятся от одной заповеди. То есть, если они смогут приготовить 10 дополнительных закусок, и их все одобрит Эктор, то команда избавится от всех 10 заповедей.

Пресс-служба

Пресс-служба

Кто снимет с себя все запреты, а кто не справится с кулинарными заповедями - сегодня в 19:00 на канале СТБ.

Пресс-служба

Пресс-служба

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