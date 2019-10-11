Легендарная актриса снялась в новом украинском сериале .

Я вас всех очень люблю! - Ада Роговцева поздравила военных с Днем защитника Украины Пресс-служба

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Актриса театра и кино Ада Роговцева, которая сейчас активно снимается в сериале телеканала “Украина“, “Сага“, лично поздравила украинских военных с праздником.

Актриса Ада Роговцева уже не первый год навещает украинских военных на передовой и убеждена, что все должны брать с них пример.

Поздравляю всех с Днем защитника Украины, потому что в Украине мы все должны быть защитниками нашей Родины. С 2014-го года езжу с коллегами к нашим военным, и где бы мы ни были, где бы ни выступали - это очень нужно. Людям необходимо тепло, услышать доброе слово, чтобы их обняли, посмотрели внимательно в глаза. Они должны почувствовать, что за них молятся. Это основная наша работа, и я благодарна судьбе, что мне Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить. Я вас всех очень люблю! У вас еще впереди тяжелые времена, когда надо вернуться домой и иметь мудрость в том, чтобы прощать тех, кто не знает, что вы видели, через что вы прошли, какой это ужас, грязь, кровь, - война. Вы это знаете, поэтому будьте к нам снисходительны, ведь очень многие из нас даже не задумываются над тем, как вы сражаетесь, спасаете друг друга, защищаете нашу родину. С вашим днем, ребята, - поздравила украинских военных Ада Роговцева, сыгравшая роль Богданы в сериале «Сага» на канале “Украина“.

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В съемках 12-серийной истории “Сага“ приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры по заказу канала «Украина» занимается кинокомпания “Три-Я-Да Продакшн“.

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи - сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

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