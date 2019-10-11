TamerlanAlena угоняют яхту и скрываются от полиции в своём новом экшн-клипе "Не уходи домой".

Угон, заложники и наряд полиции: TamerlanAlena представляют клип на песню "Не уходи домой" Пресс-служба

Украинский R&B дуэт TamerlanAlena представляет экшн-клип на песню “Не уходи домой“, которая закрепила за собой статус танцевального гимна. Новая видеоработа артистов на песню “Не уходи домой“ - это история двух влюблённых авантюристов, наполненная рядом экстремальных событий, красочными образами и лёгким юмором.

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По сюжету клипа, TamerlanAlena, воодушевлённые любовью друг к другу, совершают ряд безумных преступлений: угоняют вертолёт, связав членов экипажа, яхту, взяв в заложники капитана, отнимают Rolls-Royce у бизнесменов, и прямо на их глазах проделывают различные трюки на роскошном автомобиле. Основная интрига в клипе — наряд полиции, которые ищут “влюблённых преступников“ по всему ночному Киеву.

“На сьемках клипа иногда у нас возникало ощущение потери реальности и наши преступления и побеги казались настоящими. Мы получили такую дозу адреналина, словно действительно украли яхту, взяли в заложники капитана и укатили подальше от всех!“,- рассказали о сьемках клипа TamerlanAlena.

Над видеоработой “Не уходи домой“ трудилась команда профессионалов во главе с режиссером Алексеем Островым, который ранее снимал для TamerlanAlena клипы на песни: “Наши города“, “Потоки ветра“ и “Если что, набирай“, “Возврата.Net“.

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В съемках клипа приняли участие целый ряд приглашенных звездных героев: известный стендап комик Дядя Жора, ведущий Максим Юрченко, фронтмен группы DETACH Алексей Веренчик и актриса сериала “Школа“ Ольга Шевченко.

Кроме звёздных артистов-коллег в видео TamerlanAlena также появился их пятилетний сын Тимур, которому досталась юмористическая роль покорителя женских сердец.

“В преддверии своего 10-летия мы решили реализовать настоящий экшн-клип с интересным сюжетом, яркими образами, красивыми локациями Киева, спецэффектами и трюками. Уверены, результат вам понравится!“, - прокомментировали премьеру клипа TamerlanAlena. – “Для этого видео мы собрали крутую команду профессионалов - лучшие из лучших в своём деле! Круто, что нам получилось задействовать в видео нашего сына Тимура. Это его дебютная роль!“

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Осенью 2019 года TamerlanAlena празднуют 10-летие своего творчества. В поддержку громкой даты артисты отправятся в тур по Америке с презентацией нового четвёртого альбома, релиз которого запланирован на ближайшее время.

Смотри прямо сейчас экшн-клип “Не уходи домой“ TamerlanAlena на официальном YouTube-канале артистов, а также в эфире всех музыкальных телеканалов Украины.

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