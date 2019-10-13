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"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн

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Узнайте, чем будут удивлять участники "Танців з зірками 2019" в новом выпуске.
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть восьмой выпуск онлайн
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 13 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится восьмой прямой эфир “Танців з зірками 2019“. Темой нового выпуска шоу станет “Битва за жизнь“. 

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Главным гостем эфира станет балетмейстер и Народный артист Украины Григорий Чапкис. На один вечер легендарный артист присоединится к судьям проекта.

В новом выпуске ведущий Даниэль Салем впервые появится на паркете в комическом образе и станцует зажигательное ча-ча-ча со своей партнершей Юлией Сахневич. Актриса “95 Квартала“ Елена Кравец, которая в прошлый раз попала в зону риска, покажет с Максимом Леоновым сложный пасодобль. Шоумен Владимир Остапчук исполнит с Илоной Гвоздевой быстрый венский вальс. 

Известно, что в восьмом выпуске две пары, которые попадут в зону риска, станцуют еще один танец, который станет для них сюрпризом. А решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи.

Смотрите анонс восьмого выпуска проекта “Танці з зірками 2019“:

Посмотреть предыдущий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

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Теги: Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн
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Источник: Ivonа bigmir)net

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