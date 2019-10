Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019

Читай также: Владимир Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается

Стало известно, что Нобелевскую премию мира 2019 получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али. Об этом написали на странице премии в Твиттер.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B