"Музыкальная платформа": MELOVIN рассказал о своем отношении к алкоголю
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За кулисами концерта “Музыкальная платформа“, который канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00, популярный певец MELOVIN рассказал, позволяет ли себе алкоголь и без чего не выезжает из родной Одессы.
По словам артиста, иногда он позволяет себе попробовать что-то новое:
“Вот буквально перед концертом меня угостили саке. На вкус этот напиток не крепкий, но я выпил совсем немножко. А вот запах… словно тряпки повыжимали“, – поделился MELOVIN за кулисами “Музыкальной платформы“.
Кроме того, певец признался, что предпочитает классические напитки:
“Я могу выпить бокал вина с командой, или с родителями. Вообще предпочитаю белое сухое вино, но папа у меня делает исключительно красное. Поэтому, когда я дома, то оказываюсь на линии огня – или белое, или красное. Конечно, я привожу с собой из Одессы домашнее вино – кем бы я был? Да от меня бы папа отказался!“.
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Также на “Музыкальной платформе“ зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, ALEKSEEV, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.
Смотрите концерт “Музыкальная платформа“ в субботу, 12 октября, в 23:00 на канале “Украина“.
Ранее MELOVIN попал в список номинантов на звание самого красивого мужчины в мире.
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