На шоу “Хто зверху?“ наступил Новый год: Фоторепортаж седьмого выпуска

Узнайте, как прошел седьмой выпуск популярного шоу Нового канала "Хто зверху?".

На шоу Нового канала “Хто зверху?“ уже наступил Новый год. Ведь в одном из конкурсов Лесе Никитюк и ее команде, в которую вошли Роза Аль-Намри, Анита Луценко и Сабина Мусина, пришлось за 90 секунд снимать с елки игрушки. А само праздничное дерево девушкам необходимо было как можно быстрее вынести со сцены за кулисы.

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Все это произошло во время конкурса “Обмен ролями“. В этом раунде каждый участник из команды Сергея Притулы, а именно Василий Вирастюк, Владимир Жогло и MELOVIN должны были собрать ребенка на кружок. Кого-то на балет, а кого-то – на фехтование. Лучше всех со своим заданием справился Василий Вирастюк, который помог своей подопечной в этом конкурсе приготовиться к занятиям балетом. Пачка, гольфы, пуанты – ничего не забыл!

Ярким получился и финал. Участникам необходимо было с определенного расстояния закинуть волейбольные шары в огромные бочки с водой и пеной. Было мокро и весело!

Как прошел предыдущий выпуск проекта “Хто зверху?“ можно посмотреть здесь.

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