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Влад Яма и Арсен Мирзоян выступят на шоу "Рассмеши комика"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивит новый выпуск юмористического шоу "Рассмеши комика".
Влад Яма и Арсен Мирзоян выступят на шоу "Рассмеши комика"
Влад Яма и Арсен Мирзоян выступят на шоу "Рассмеши комика"
Пресс-служба

В эту субботу, 12 октября, в 18:30 на сцене “Рассмеши комика“ выступят хореограф Влад Яма и певец Арсен Мирзоян.

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В этом выпуске против комиков - Евгения Кошевого и Юрия Ткача - поборется команда из Запорожья. Они попытаются заработать деньги на строительство игровой площадки для детей с инвалидностью. Для достижения этой цели им необходимо заработать 210 тысяч гривен. 

Ведущий Игорь Ласточкин промотивировал ребят, сказав, что если они заработают меньше, придется доложить свои деньги. 

В команду города Запорожье вошли: судья “Танців з зірками“ Влад Яма, актриса “Женского Квартала“ Ольга Жуковцова, певец Арсен Мирзоян, ведущий Дмитрий Ворожко, дуэт Николая Атанова и Дмитрия Рубчева, которые первые в истории  “Рассмеши комика“ выиграли главный приз.

Арсен Мирзоян решил остаться в органичном для себя музыкальном жанре и положил юмористический текст на мотивы известных песен. Например, под музыку песни “Крылатые качели“ вокалист спел шутку об одном из судей “Рассмеши комика”: 

“Взлетая выше ели, не ведая преград … отдельно Ткач и лыжи летят, летят, летят“. 

Арсен Мирзоян
Арсен Мирзоян
Пресс-служба

На юмористическом паркете хореограф Влад Яма нашел сходство с судьями шоу: 

“Парни, очень рад вас видеть. Женя, Юра, наконец-то наше лысое трио вместе. Может соберемся и пойдем в “Лигу Смеха“. Было “Трио разные“, мы будем “Трио лысые“. 

Влад Яма
Влад Яма
Пресс-служба

А какую сумму удалось заработать команде, смотрите в эфире “1+1“ 12 октября, в 18:30.

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Напомним, в этом сезоне в программе произошли изменения. Теперь команды юмористов будут зарабатывать своими шутками на добрые дела. Весь выигрыш они отдадут на благотворительность, а конкретнее — на решение тех или иных проблем города или области. Если в течение минуты никто из комиков не засмеется, ребята-участники смогут забрать деньги, которые успели заработать к этой минуте. Таким образом, выигрыш становится несгораемым.

Команды из 8 городов Украины будут бороться за главный приз шоу - 50 000 гривен. 

"Рассмеши комика"
Пресс-служба

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Судейские кресла заняли бессменный актёр Студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой и впервые - шоумен и тренер “Лиги Смеха“ Юрий Ткач. В кресле ведущего - Игорь Ласточкин. 

Смотрите новый выпуск программы “Рассмеши комика“ 12 октября, в 18:30 в эфире телеканала “1+1“.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается.

 

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Теги: Влад Яма, Арсен Мирзоян, Рассмеши комика
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Источник: Ivonа bigmir)net

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