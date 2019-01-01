"Музыкальная платформа": Алина Гросу рассказала про обнажение на сцене

Алина Гросу призналась, как относится к откровенным образам на сцене.

Популярная певица Алина Гросу выступила на концерте “Музыкальная платформа“, который канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала о своем отношении к откровенным образам на сцене.

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Интересно, что на сцену “Музыкальной платформы“ Алина Гросу вышла впервые, а для выступления выбрала одну из своих самых хитовых песен – “Вова“.

“Мои стилисты могут все открыть, но в этом образе, есть момент, где я произношу речь… Это очень сдержанная женщина, почти “монашка“. Конечно, это отголоски того образа, который был в клипе. Но, на самом деле, я очень простой человек. И сейчас есть достаточно много людей, которые хотят обнажиться на сцене. Мне хочется в первую очередь “оголять“ душу, а уже потом что-то другое“, – призналась Алина Гросу за кулисами “Музыкальной платформы“.

По мнению артистки, которая недавно вышла замуж, сдержанность и скромность – черты, которые зависят исключительно от воспитания:

“Очень много и замужних женщин выпускают клипы достаточно провокационные. Мне кажется, что женщина может оставаться красивой и сексуальной, и когда она мама, жена. Но, когда слишком сильно – это уже некрасиво“.

Алина Гросу instagram.com/alina_grosu

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Кроме того, Алина добавила, что примером идеальной женщины для нее является собственная мама, которая на протяжении многих лет окутывает семью теплом и заботой.

“Мама мне даже сейчас что-то передает – то пудру какую-то, по-девчачьи, то борщ… Она очень старается! А я сейчас стараюсь помогать родителям, как могу, ведь они мне очень много дали“, – рассказала артистка.

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Также на “Музыкальной платформе“, которую канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00, зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Tayanna, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Смотрите концерт “Музыкальная платформа“ в субботу, 12 октября, в 23:00 на канале “Украина“.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, когда планирует завести ребенка.

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