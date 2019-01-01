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Это "Бомба": АГОНЬ представили третьего участника группы. И это девушка!

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Группа АГОНЬ смешали все сериалы в один и заставили Горбачеву петь в новом клипе "Бомба".
Это "Бомба": АГОНЬ представили третьего участника группы. И это девушка!
Это "Бомба": АГОНЬ представили третьего участника группы. И это девушка!
Пресс-служба

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“Бомба“ - это стихийный проект, соединяющий в себе танцы, юмор, пост-иронию и абсурд. Это наглядный пример неосторожных отношений Ирины Горбачевой с группой АГОНЬ, после которых единственным выходом из сложившейся ситуации является выход на сцену в качестве сольной исполнительницы. Для Горбачевой это уже вторая серия за полгода в качестве лид-героини клипов АГОНЬ и дебютный выход, как сольной певицы.

“Съёмки нового клипа стали для нас настоящим вызовом. Это по истине стихийный проект. У нас был интересный танцевальный трек, который очень понравился Ире, и она проявила желание спеть с нами. Когда мы услышали запись, мы поняли, что такой шанс упускать нельзя. И буквально за 3 дня организовали весь съёмочный процесс! Всего 3 дня ушло на проработку сценария, поиск локации и подбор костюмов. Это был настоящий челлендж. Порой именно в состоянии внешнего сопротивления и рождаются самые зрелищные произведения!“ - комментирует новое видео группа.

Напомним, ранее группа Агонь украсила обложку известного журнала.

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Теги: Агонь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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