"Музыкальная платформа": Сергей Бабкин исполнил свою детскую мечту

Сергей Бабкин признался, что недавно сбылась его детская мечта.

Украинский артист Сергей Бабкин выступил на праздничном концерте “Музыкальная платформа“, который канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артист поделился интересными новостями из своей творческой жизни.

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В интервью журналистам канала “Украина“ Сергей Бабкин рассказал о том, что недавно сбылась его детская мечта.

“Мы недавно выпустили мой альбом “Музосфера“ на виниле: это две пластинки – на одной шесть песен, на другой семь. Мы сделали это не потому, что сейчас винил модный и популярный – на самом деле, я давно об этом мечтал. Еще когда мне было тринадцать лет, я сам дома делал пластинку, клеил на нее сверху свою фотку – я словно уже тогда визуализировал, что это будет мой первый альбом. И вот, материализовал“, – рассказал Сергей Бабкин за кулисами “Музыкальной платформы“.

Сергей Бабкин Пресс-служба

Виниловую пластинку для Бабкина создавали итальянцы, тиражом всего в 250 экземпляров.

“Винил мы сделали впервые, пока что с лимитированным тиражом. Это минимально возможная партия, которую делают – 250 штук. Если все будет классно, то сделаю еще. Подарить еще никому не успел, но в первый же день выхода пластинку купили, вернее, это две пластинки "Музосферы“, – поделился артист.

Кроме того, музыкант отметил, что уже в октябре представит новую песню.

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Также на “Музыкальной платформе“ зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Алина Гросу, Tayanna, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Смотрите концерт “Музыкальная платформа“ в субботу, 12 октября, в 23:00 на канале “Украина“.

Ранее Сергей Бабкин вместе с женой снялся в новом клипе “Єви і Адами“.

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