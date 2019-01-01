Оля Цибульская пела в роддоме

Певица Оля Цибульская приняла участие в шоу "Шалена зірка" и рассказала, когда начала петь.

Шоу Нового канала с Лесей Никитюк “Шалена зірка“ показывает лучшие стороны украинских знаменитостей. Оля Цибульская в финале выпуска примерила образ Дженнифер Лопес. По правилам этого раунда, петь артистам не нужно – требуется лишь пародировать других звезд, повторяя их танцы и движения, как в клипе. Певице удалось проявить неплохие хореографические способности.

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Однако Оля не представляет себя без вокала. Оказалось, что звезда поет с первого дня своей жизни! Об этом в эксклюзивном комментарии Ivona она рассказала за кулисами шоу.

Оля Цибульская Пресс-служба

“Я родилась в зале, заполненном студентами медицинского колледжа – у ребят был открытый урок родов, – делится Ольга. – Как только я родилась, все аплодировали тому, что это наконец-то произошло. Мама мне говорила, что я пела, даже плача, с первого дня своей жизни. Не было момента, когда поняла, что музыка – это мое. Ведь у меня поют мама, бабушка, папа. Очень красиво и искренне. И песня для нас – хорошая семейная традиция“.

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В веселых раундах шоу “Шалена зірка“ Оля Цибульская соревновалась с Костей Войтенко, который, к слову, в финале проекта преобразился в Настю Каменских.

Шалена зірка Пресс-служба

“Шалена зірка“ – каждый четверг в 21:00 на Новом канале.

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась интересными подробности о рождении сына.

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