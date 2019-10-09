Музыканты готовят совместный трек “Ігрішкова зброя” .

Арсен Мирзоян заинтриговал дуэтом с лидером группы СКАЙ Пресс-служба

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Популярные музыканты Арсен Мирзоян и Олег Собчук, фронтмен группы “СКАЙ“, проводят активные студийные сессии в работе над первым совместным треком. Соответствующим видео Арсен поделился на своей странице в Instagram. На нем Собчук записывает вокальную партию под руководством саунд-продюсера Виталия Телезина.

Пресс-служба

Традиционно в каждом альбоме дуэтная песня. Приготовьтесь хотеть, - лаконично прокомментировал Арсен.

Пресс-служба

Трек “Ігрішкова зброя” войдет в пятый лонг-плей Арсена Мирзояна “Інгредієнт“. В его поддержку артист отправится во всеукраинский тур. 26 ноября Мирзоян официально представит пластинку на сцене Дворца “Украина” в Киеве.

Ранее мы писали, что Тоня Матвиенко записала песню о любви к Арсену Мирзояну.

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