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Что с Настей?: В Сеть выложили фото уставшей и измученной Каменских

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Певица сделала селфи напротив зеркала - у нее усталый и не очень здоровый вид.

Что с Настей?: В Сеть выложили свежее фото уставшей и измученной Каменских
Что с Настей?: В Сеть выложили свежее фото уставшей и измученной Каменских
ivona.bigmir.net

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Известная украинская певица Настя Каменских, которую в Сети заподозрили в беременности, недавно сообщила на своей странице о серьезном недомогании. Настя не раскрыла подробностей, но из ее комментария можно сделать вывод, что артистка подхватила сильный вирус. Однако, видимо, болезнь не останавливает Каменских - и она продолжает активно тренироваться в спортзале, чтобы не потерять форму. На фан-странице Каменских и ее супруга продюсера Алексея Потапенко появилось фото, на котором Настя позирует напротив зеркала в раздевалке спортклуба. 

Одета звезда в черные велосипедки и серую майку своего бренда спортивной одежды NK.

К слову, у звезды весьма нездоровый вид и, как говорится, “больные“ глаза. 

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Кроме того, сегодня Каменских записала в Инстаграм новую сториз, в котором разговаривает осипшим голосом и также выглядит все еще нездоровой. Видео звездная пара записала в дороге - видимо, с таким плотным графиком хворь артистки существенно затянулась.

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Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о том, как изменились отношения с Потапом после свадьбы.

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Теги: Настя Каменских, болезнь, беременна, Потап
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Источник: ivona.bigmir.net

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