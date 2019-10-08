Что с Настей?: В Сеть выложили фото уставшей и измученной Каменских

Певица сделала селфи напротив зеркала - у нее усталый и не очень здоровый вид.

Что с Настей?: В Сеть выложили свежее фото уставшей и измученной Каменских ivona.bigmir.net

Читай также: “Ходят слухи“: Каменских выставила фото - и ее снова заподозрили в беременности

Известная украинская певица Настя Каменских, которую в Сети заподозрили в беременности, недавно сообщила на своей странице о серьезном недомогании. Настя не раскрыла подробностей, но из ее комментария можно сделать вывод, что артистка подхватила сильный вирус. Однако, видимо, болезнь не останавливает Каменских - и она продолжает активно тренироваться в спортзале, чтобы не потерять форму. На фан-странице Каменских и ее супруга продюсера Алексея Потапенко появилось фото, на котором Настя позирует напротив зеркала в раздевалке спортклуба.

Одета звезда в черные велосипедки и серую майку своего бренда спортивной одежды NK.

К слову, у звезды весьма нездоровый вид и, как говорится, “больные“ глаза.

Читай также: “Уже не как у Ким“: Похудевшую Каменских в бикини “забраковали“ в Сети

Кроме того, сегодня Каменских записала в Инстаграм новую сториз, в котором разговаривает осипшим голосом и также выглядит все еще нездоровой. Видео звездная пара записала в дороге - видимо, с таким плотным графиком хворь артистки существенно затянулась.

скриншот

Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о том, как изменились отношения с Потапом после свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.