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"ВИА Гра" презентовала горячий клип на песню "Люболь" - видео

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Слушай музыкальную новинку от популярного украинского трио "ВИА Гра"!
"ВИА Гра" презентовала горячий клип на песню "Люболь" - видео
"ВИА Гра" презентовала горячий клип на песню "Люболь" - видео
instagram.com/viagra_official

Популярная украинская группа “ВИА Гра“ порадовала поклонников свежим видео. Эрика Герцег, Ульяна Синицкая и Ольга Меганская выпустили новый клип под названием “Люболь“.

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Презентация соблазнительного ролика состоялась 9 октября на Youtube-канале Meladze Music. Автором музыки и слов традиционно выступил продюсер коллектива Константин Меладзе. А режиссером клипа стал Заур Засеев. 

В новом ролике “Люболь“ участницы “ВИА Гры“ в откровенных нарядах оказались на заводе. В клипе девушки танцуют,  поют, и пытаются разобраться с проводами на заводе.

ВИА Гра “Люболь“ - смотреть клип онлайн:

Ранее участница “ВИА Гра“ Эрика Герцег взбудоражила Сеть откровенными фото.

 

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Теги: ВИА Гра
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Источник: Ivonа bigmir)net

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