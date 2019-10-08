44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой: первое фото малыша

Актриса и певица Натали Имбрулья родила первенца.

Известная австралийская актриса и певица Натали Имбрулья, которая прославилась в 90-х благодаря хиту “Torn“, впервые стала мамой. 44-летняя артистка родила сына. Об этом сообщила сама Натали на своей странице в Instagram.

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Знаменитость опубликовала трогательное фото с малышом. На снимке новорожденный мальчик сжимает большой палец руки звездной мамы. В описании к милому кадру Наталья рассекретила имя первенца. Певица решила назвать сына Максом Валентином.

“Добро пожаловать в мир.. Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается“, - написала знаменитая мама.

Отметим, что о своей беременности Натали Имбрулья объявила в конце июля. Звезда рассказала, что забеременела после к процедуры ЭКО.

Напомним, ранее певицу Ани Лорак заподозрили во второй беременности.