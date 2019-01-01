Парализовало руку: Новые подробности болезни Анастасии Заворотнюк

По сообщениям росСМИ, Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационную клинику.

После слухов о том, что известная российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк умерла от рака, 8 октября в СМИ появилась информация о выписке артистки из больницы. А сегодня, 9 октября, стало известно, что 48-летнюю звезду сериала “Моя прекрасная няня“ поместили в реабилитационную клинику. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

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По данным СМИ, Заворотнюк сразу после выписки из “Европейского медицинского центра“ перевели в клинику, где восстанавливают силы тяжелобольные пациенты. Кроме того, Telegram-канал сообщил о том, что у Анастасии развился парез правой части тела, ей парализовало правую руку. Сейчас артистка не может самостоятельно передвигаться.

В реабилитационной клинике Анастасии Заворотнюк проводят занятия в зале эрготерапии и водные процедуры. Родные актрисы по очереди дежурят, чтобы Анастасия не оставалась одна. Также возле здания клиники круглосуточно стоит машина скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, когда у Заворотнюк появились первые симптомы рака.

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