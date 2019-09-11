Холод, агрессия и обнаженные девушки: Финалист "Голоса Країни" выпустил мистический клип

Подопечный Тины Кароль KHAYAT выпустил видеоработу на песню "Осока".

Холод, агрессия и обнаженные девушки: Участник "Голоса Країни" выпустил мистический клип .facebook.com/pg/ado.khayat

Читай также: Ёлка презентовала осенний хит “Давай, літай” совместно с группой DILEMMA

Украинский музыкант, финалист 9 сезона вокального шоу “Голос країни“, который был в команде Тины Кароль, KHAYAT презентовал клип на сингл “Осока”. Песня рассказывает о неразделенной любви, история представлена через украинские фольклорные образы. Так, девушка, которая не смогла сберечь верность в отношениях, становится осокой - в давние времена это растение считали символом неверности. Музыкант отметил, что для него синг стал особенным и ознаменовал начало нового периода в творчестве.

Песня OSOKA для меня является своего рода очищением от всего, что со мной происходило до этого и началом нового этапа в музыкальной жизни. Симбиоз образов, слияние музыки и визуальной составляющей — все собралось в моей голове словно пазл, как только были готовы первые слои аранжировки, — рассказал KHAYAT.

Читай также: Группа “Океан Эльзы“ выпустила саундтрек к фильму “Захар Беркут“ - видео

В клипе KHAYAT появляется в дизайнерских костюмах, созданных специально для съемок. Девушки, появляющиеся в кадре - предстали полностью обнаженными или в полупрозрачной легкой одежде. Режиссер видеоработы Антон Пильноватых отметил, что такая концепция клипа родилась у него сразу же после прослушивания трека.

Когда я впервые услышал песню, то сразу понял, что лирическая история у нас не получится. Агрессия и холод — вот, что первое рождалось в голове. Обсудив множество идей, было решено собрать все воедино и подать это в концептуальном виде. Кадры в воде мы снимали в +15, потом отогревали ребят чаем и пледами. У этого трека отдельный мир, в него хочется окунаться снова и снова”, — рассказал Пильноватых.

Напомним, что в финале вокального шоу Голос країни-9 KHAYAT дошел до финала, однако в последнем голосовании телезрителей победу одержала львовянка Оксана Муха.

Ранее мы писали, что Тина Кароль выпустила клип на песню “Вабити“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.