"Детское Евровидение 2019": Представительница Украины выпустила клип

София Иванько выпустила клип на конкурсную песню "The Spirit of Music".

24 ноября в польском городе Гливице состоится песенный конкурс “Детское Евровидение 2019“. От Украины на конкурс поедет 13-летняя киевлянка, участница шоу “Голос.Діти-5“ София Иванько.

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Девочка поборется за победу на “Детском Евровидении“ с композицией “The Spirit of Music“. Кроме того, юная артистка уже успела выпустить яркий клип на конкурсную песню.

Режиссером ролика стал Дмитрий Авдеев. Съемки проходили в центре столицы и на Подоле. Также в клипе Софии Иванько появился комментатор “Евровидения“ Тимур Мирошниченко. Кроме и представительница Украины на “Детском Евровидении-2018“ Дарья Красновецкая. Презентация видео состоялась 8 октября на официальном Youtube-канале UA: Перший.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили правила отбора на “Детское Евровидение 2019“ из-за Maruv.

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